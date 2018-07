"La Casa de Papel", "Killing Eve", "The Marvelous Mrs. Maisel"... Les cinq séries à rattraper cet été

La période estivale représente le moment idéal pour rattraper son retard en matière de séries télévisées. Entre le succès surprise de "La Casa de Papel" et celui plus attendu de "Mindhunter", la sensation "The Looming Tower", l'humour de "The Marvelous Mrs. Maisel", le retour de Sandra Oh dans "Killing Eve", voici cinq séries à "binge-watcher" cet été.



AFP

La Casa de Papel C'est LA série 2018. Après l'Espagne, "La Casa de Papel" a connu un succès phénoménal à l'international grâce à sa diffusion sur Netflix. En attendant la troisième saison, attendue en 2019, pourquoi ne pas se plonger dans ce drame centré sur une bande de criminels menée par le Professeur dont le but est de braquer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre espagnole.

Disponible sur Netflix



The Looming Tower Diffusée sur Hulu, la maison mère de "The Handmaid's Tale", aux Etats-Unis et relayée par Amazon dans le reste du monde, "The Looming Tower" revient sur un chapitre sombre de l'histoire américaine : les attaques terroristes du 11 septembre. Basée sur le livre de Lawrence Wright, "La guerre cachée : Al-Quaïda et les origines du terrorisme islamiste", publié en 2007, la série tente de faire la lumière sur la tragédie qui a frappé les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan. Au casting, Jeff Daniels ("The Newsroom"), Alec Baldwin ("Mission : Impossible - Rogue Nation"), Peter Sarsgaard ("Les sept mercenaires") et le Français Tahar Rahim ("Un Prophète"). Une deuxième saison serait en discussion.

Disponible sur Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel La nouveauté d'Amazon a créé la surprise en janvier dernier en recevant deux Golden Globes, dont celui de la meilleure comédie. L'intrigue suit Miriam Midge Maisel, femme au foyer dans le New York de la fin des années 50 qui s'émancipe en se découvrant un certain talent pour le stand-up. Pour sa prestation, l'actrice américaine Rachel Brosnahan a décroché un Golden Globe.

Disponible sur Amazon Prime Video

Killing Eve Sandra Oh a réussi son retour à la télévision après "Grey's Anatomy". Dans cette nouveauté, l'ancienne interprète de Cristina Yang incarne un agent des services secrets britanniques du MI5, Eve, à la poursuite d'une tueuse en série. La série a été dévoilée en avril dernier sur BBC America et sera prochainement proposée en France sur Canal + qui a acquis les droits de ce thriller psychologique. Outre-Atlantique, le drama est un succès puisque la chaîne américaine a déjà renouvelé la série d'espionnage pour une deuxième saison.

Disponible sur BBC America