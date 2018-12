La BBC commande une série sur Rupert Murdoch

La chaîne britannique diffusera "A Tabloid Empire", un documentaire en trois parties sur l'influence de Rupert Murdoch, l'actionnaire principal du groupe médiatique News Corporation, sur la presse britanique.

"A Tabloid Empire" sera disponible sur BBC Two au Royaume-Uni. Elle examinera en détail la presse populaire britannique entre 1997 et 2012, une période pendant laquelle éclata le scandale des écoutes téléphoniques. En 2011, il fut révélé que des employés du journal News of the World, qui appartenait à News Corporation, avaient hacké des téléphones personnels ou pratiqué le chantage pour avoir des scoops.

Produit par 72 Films, la série utilisera des archives et interviewera des personnages clés de l'affaire.

"'A Tabloid Empire' sera un mélange de vérité scientifique pour les détails et de narration pour explorer cette décennie qui a changé pour toujours la relation que l'on entretenait avec la presse", a réagi le directeur de BBC Two, Patrick Holland, dans un communiqué révélé par Variety.

Malgré la fermeture de l'hebdomadaire News of the World, Rupert Murdoch est toujours le propriétaire du Times et du Sun, très populaires en Grande-Bretagne.