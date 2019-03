La vie de l'actrice de "The Mindy Project" va être adaptée pour le petit écran par le géant américain du streaming. Sans titre pour le moment, la série suivra le parcours semé d'embûches d'une jeune fille américaine d'origine indienne. Pour le moment, la première saison comportera dix épisodes d'une durée de trente minutes. Aucune actrice n'a été évoquée pour incarner l'actrice devant la caméra.

L'actrice, scénariste et productrice va voir sa vie projetée sur le petit écran. Netflix vient de commander la première saison de sa nouvelle série adaptée d'après l'enfance de Mindy Kaling, peut confirmer la presse américaine. Dix épisodes de trente minutes composeront cette première saison qui nous fera revivre la vie compliquée d'une jeune adolescente américaine d'origine indienne.

Mindy Kaling a créé la série et cumulera son poste de scénariste, productrice exécutive et showrunner aux côtés de Lang Fisher. Le duo avait précédemment travaillé ensemble sur "The Mindy Project" sur Hulu. Pour le moment rien n'indique que la créatrice sera aussi actrice dans sa propre série.

Actrice en vogue, Mindy Kaling cumule les projets. Partie de chez Universal Television pour Warner Bros avec un contrat massif à la clé, elle continue de s'imposer. Elle prépare actuellement l'adaptation en série télévisée de "Quatre mariages et un enterrement" qui sera diffusée par la plateforme Hulu dans l'année.

Récemment, Mindy Kaling a été à l'affiche de "Late Night", présenté au festival de Sundance avec Emma Thompson, qui a été racheté par Amazon pour 13 millions de dollars de droits de diffusion.

Surtout connue pour son rôle d'actrice et de scénariste pour la série culte "The Office" dans sa version américaine, sa série comique "The Mindy Project" a été diffusée de 2012 jusqu'à 2017.

L'actrice est apparue dernièrement à l'écran dans le film Ocean's 8.