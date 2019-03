"L'Auberge espagnole" de Cédric Klapisch devient une série pour Amazon

Le réalisateur français a confié travailler actuellement sur l'adaptation télévisée de son film culte sorti en 2002 pour la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Pour le moment, aucune information n'a fuité concernant l'histoire et le casting mais le tournage pourrait bien se dérouler en Grèce, a avoué Cédric Klapisch lui-même.

En plein Brexit, le film culte reviendra mettre son grain de sel presque 20 ans après sa sortie au cinéma. Cédric Klapisch a annoncé préparer une série pour Amazon inspirée de son film mythique "L'Auberge espagnole", a-t-on appris lors d'une interview du réalisateur à Ouest France, ce samedi 23 mars, à l'occasion de 7ème Lune, le Festival International du Film de Rennes.

Le réalisateur de "Casse-tête chinois" a avoué avoir été directement approché par Amazon pour diriger ce projet. Une première saison de dix épisodes de 52 minutes devrait débarquer sur la plateforme de streaming du géant Amazon en 2020. L'histoire reprendra la trame de "L'Auberge espagnole" mais se rapprochera plus d'un reboot : "Au début, je voyais ça comme revenir en arrière, mais le contexte est tellement différent que je suis enthousiaste. Ce qui m'intéresse, c'est que ce sera forcément une autre histoire à raconter", a déclaré Cédric Klapisch.

Malgré un contexte socio-politique différent, le réalisateur est justement emballé à l'idée de retravailler sur ce thème. "L'Europe d'aujourd'hui, c'est celle du Brexit, celle du doute, celle de la remise en question du rapport à l'environnement. Je vais pouvoir montrer la différence entre la jeunesse européenne d'aujourd'hui et celle d'il y a 20 ans".

Si pour le moment, la production recherche toujours des scénaristes et n'a pas dévoilé son casting, le réalisateur a pourtant avoué penser à la Grèce pour le tournage. "On est en train de choisir les scénaristes. Pour l'instant je n'ai pas encore choisi la ville, ni le pays. Il faut que j'enquête un peu, mais je pense à la Grèce pour parler de la nouvelle Europe", a-t-il confié.

Véritable succès populaire, le film "L'Auberge espagnole", sorti en 2002, a marqué son époque. "Même politiquement, à Bruxelles et en France, on s'en sert pour montrer que l'Europe a créé quelque chose de positif", a raconté Cédrick Klapisch à propos de son film. Le réalisateur avait continué cette histoire à travers deux suites : "Les Poupées Russes" sorti en 2005 et "Casse-tête chinois" en 2013. On ignore pour le moment si Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile de France reprendront leurs rôles.