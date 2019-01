L'adaptation TV du "Nom de la Rose" arrive en mars

Après avoir été porté par Jean-Jacques Annaud au cinéma en 1986 avec Sean Connery, "Le Nom de la Rose", roman d'Umberto Eco, connaîtra une nouvelle adaptation, à la télévision cette fois-ci.

L'histoire plongera les téléspectateurs en 1327 en Italie à travers le moine franciscain Guillaume de Baskerville et d'Adso de Melk, son jeune novice, alors qu'ils arrivent dans une abbaye isolée dans les Alpes. Les deux héros vont alors se lancer dans une enquête après avoir été témoins d'une série de meurtres mystérieux. Le binôme aura un autre danger sur sa route en la présence de l'inquisiteur Bernado Gui, qui traque les opposants au Pape, et dont Baskerville ferait apparemment partie.

Pour incarner le personnage principal de Guillaume de Baskerville, c'est John Turturro ("Barton Fink", "The Night of") qui succédera à Sir Sean Connery, l'interprète du moine franciscain du XIVe siècle et également enquêteur sur une série de meurtres. Ruppert Everett et Damian Hardung, dans les rôles de l'inquisiteur Bernard Gui et du jeune Adso, ainsi que le Français Tchéky Karyo, complètent la distribution.

Réalisée par l'Italien Giacomo Battiato, la première saison comptera huit épisodes d'une durée de 52 minutes, diffusés en France en version originale sous-titrée.

"Le Nom de la Rose" devient la première série OCS Originals, nouveau label du groupe qui traduit la volonté d'Orange d'investir dans de prestigieuses séries, en passant par des coproductions et l'achat de séries.