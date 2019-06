L'actrice oscarisée Olivia Colman distinguée par Elizabeth II

La Favorite | Bande-Annonce [Officielle] VOST HD | 2018 - 30/12/2018 Le 6 Février 2019 au cinéma ! Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin. Un film de Yórgos Lánthimos Avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz et Nicholas Hoult Suivez l'actualité du film : https://www.facebook.com/FoxSearchlightFR/ https://twitter.com/SearchlightFR