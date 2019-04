L'actrice de "Outlander" au casting de la série de Joss Whedon pour HBO

Le créateur de "Buffy contre les vampires", "Angel" et "Firely" revient à la télévision et a choisi HBO pour diffuser sa prochaine série baptisée "The Nevers". Le rôle principal a été confié à Laura Donnelly, l'une des actrices de la série "Outlander".

"The Nevers" suivra un groupe de femmes à l'époque victorienne qui "se retrouvent avec des aptitudes extraordinaires, des ennemis implacables et une mission qui pourrait bien changer le monde", comme l'indique HBO.

Laura Donnelly prêtera ses traits au personnage d'Amalia True, décrite comme téméraire, impulsive, une héroïne de son temps émotionnellement blessée. Véritable menace dans la société guindée victorienne, Amalia est une femme qui pourrait mourir pour une cause et tuer pour un verre.

"Laura Donnelly a du charisme, de la sagesse et une précision anarchique qui, en plus de la décrire, la définit", a déclaré Joss Whedon. "Elle est féroce et marrante - et j'ai besoin de ces deux choses pour le voyage à venir", a-t-il précisé.

En plus de signer le scénario avec Jane Espenson et Doug Petrie, deux scénaristes avec qui il a déjà collaboré pour "Buffy contre les vampires", le créateur de "Angel" portera également les casquettes de showrunner et de réalisateur. C'est en 2018 que HBO s'était emparé des droits de cette série convoitée par de nombreuses plateformes dont Netflix. Joss Whedon avait même décrit ce projet comme "peut-être le récit le plus ambitieux que j'ai jamais créé". Pour le moment, la chaîne payante n'a pas encore dévoilé de date pour le lancement de "The Nevers".

Impliqué dans la série "Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D." qu'il a co-créée, la dernière création télévisée de Joss Whedon remonte à "Dollhouse" en 2009, soit il y a déjà dix ans. Entre-temps, l'homme s'est fait un nom au cinéma en réalisant "Avengers" et "Avengers : L'Ère d'Ultron".

Quant à Laura Donnelly, l'actrice irlandaise s'illustre dans la peau de Jenny Fraser dans la série fantastique "Outlander" depuis 2014.