L’actrice américaine Markie Post (L’homme qui tombe à pic, Mary à tout prix ou Night court) est décédée

Sa manager Ellen Lubin Sanitsky a confirmé dimanche le décès de l’actrice à CNN. "C’est avec une grande tristesse que la famille de l’actrice Markie Post partage ce soir son décès après une bataille de trois ans et dix mois contre le cancer", a déclaré sa famille dans un communiqué.

Markie Post Marjorie Armstrong Post de son vrai nom a incarné la mère du docteur Elliot Reid, jouée par Sarah Chalke dans la série Scrubs (2001-2010), la mère de Cameron Diaz au cinéma dans la comédie Mary à tout prix (1998) et plus récemment, celle de Sophia Bush dans la série Chicago PD (depuis 2014). L’actrice a rendu hommage à Markie Post sur Instagram ce dimanche. "Je n’ai pas les mots, Je suis dévasté, j’ai le cœur brisé. Cette femme, ce rayon de soleil, de lumière pure et de bonté était une icône de la télévision. Drôle, audacieuse et sur la balle. Elle voyait toujours plus loin que son rôle sur papier, quand il s’agissait de construire son personnage à l’écran…".