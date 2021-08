L’acteur Michael Nader (« Dynastie ») est décédé

L’acteur était surtout connu pour son rôle de Dex Dexter, le mari séduisant d’Alexis Carrington, interprétée par Joan Collins, dans la série télévisée à succès Dynastie. Il était également le mari de Susan Lucci, baptisé Dimitri Marick, dans le feuilleton "All My Children", soit en français "La force du destin". Il était apparu à l’écran pour la dernière fois en 2001, lorsqu’il participait à un épisode de la série " New York, unité spéciale ".

Sa femme, Jodi Lister a dévoilé son décès lundi dans une publication émouvante sur Facebook "Cela me chagrine de partager la triste nouvelle que mon mari, Michael Nader, est décédé à la maison le 23 août, Il a reçu un diagnostic de cancer incurable le vendredi 13 et est décédé 10 jours plus tard avec moi et son meilleur ami, Storm, à ses côtés." a-t-elle écrit.