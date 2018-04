Kristin Kreuk revient sur CW dans la série "Burden of Truth"

L'actrice canadienne Kristin Kreuk est de retour à la télévision américaine avec un premier rôle dans la nouvelle série "Burden of Truth" acquise par CW. La série dramatique comportera dix épisodes et sera diffusée cet été. La date exacte n'a pas encore été définie.

Kristin Kreuk campera le rôle d'une brillante avocate citadine qui retournera dans sa ville natale pour ce qu'elle croit être une simple affaire. Elle va finalement se retrouver à se battre pour réclamer justice concernant un groupe de filles tombées mystérieusement malades.

Cette série signe le retour de l'actrice sur la chaîne américaine CW, berceau des séries "Smallville" et "Beauty and the Beast" dont Kristin Kreuk était l'une des stars.