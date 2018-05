Kim Raver de retour dans "Grey's Anatomy"

Le Docteur Teddy Altman reprend du service à l'hôpital Grey Sloan Memorial. Son interprète Kim Raver vient de signer pour la quinzième saison de "Grey's Anatomy" sur ABC. L'actrice revient dans la série de Shonda Rhimes six ans après son départ survenu à la fin de la saison 8. Le personnage du Docteur Altman est toutefois réapparu au cours de la saison 14 le temps de quelques épisodes et pour les téléspectateurs qui ont assisté au final le 17 mai dernier s'en doutaient fortement.

"Je suis ravie de reprendre le rôle du Dr. Teddy Altman comme personnage récurrent, a déclaré Kim Raver, Revenir dans l'univers de Shondaland avec les incroyables et talentueuses Krista Vernoff, Ellen Pompeo et la merveilleuse équipe est magnifique. Je garde une place spéciale dans mon coeur pour Teddy et je me sens très chanceuse d'avoir l'opportunité de continuer son histoire."

Kim Raver avait intégré la série "Grey's Anatomy" à la saison 6 en tant que l'un des personnages principaux. L'actrice américaine retrouvera donc Ellen Pompeo (Meredith Grey), Justin Chambers (Alex Karev) ou encore Chandra Wilson (Miranda Bailey). Après son départ de la série sur ABC, l'actrice de 49 ans a tenu des rôles dans "24 : Live Another Day" ou encore "Designated Survivor" récemment annulée après sa deuxième saison.

Pour rappel, la 14ème saison de "Grey's Anatomy", qui s'est terminée le 17 mai dernier à la télévision américaine, a été marquée par le départ de deux personnages centraux, Arizona Robbins, campée par Jessica Capshaw et April Kepner, jouée par Sarah Drew.