Kim Cattral de retour dans une série américaine

L'ancienne interprète de Samantha dans "Sex and the City" sera l'héroïne de "Tell Me a Story", une série destinée à la plateforme SVOD de la chaîne CBS, CBS All Access, affirme Deadline.

"Tell Me a Story" se présentera comme un thriller psychologique qui intégrera des versions tordues, sombres et contemporaines des célèbres contes de fée. La première saison, située à New York, mêlera par exemple des éléments des "Trois petits cochons", "Le Petit Chaperon rouge" et "Hansel et Gretel".

Kim Cattral prêtera ses traits à Colleen, une grand-mère peu conventionnelle qui devra cependant assumer son rôle pour protéger son fils et sa petite fille d'une menace sombre et sinistre. L'histoire évoquera à la fois un amour subversif, la cupidité, la vengeance et la mort.

Ce rôle marquera le grand retour de l'actrice à la télévision américaine depuis la fin de "Sex and the City" en 2004 sur HBO. Entre-temps, l'interprète de la délurée Samantha s'est concentrée sur des productions télévisées internationales, comme "Sensitive Skin" (Canada) ou "Modus" (Suède).

Créé par Kevin Williamson ("Dawson", "Vampire Diaries", "Scream"), "Tell Me a Story" sera diffusé sur CBS All Access, plateforme récemment lancée par la chaîne américaine CBS qui s'est fait un nom grâce à quelques exclusivités comme "The Good Fight", spin-off de "The Good Wife", et "Star Trek : Discovery".