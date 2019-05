"Killing Eve" et "A Very English Scandal" couronnés aux TV BAFTA

La cérémonie de l'équivalent des Emmy Awards de la télévision britannique s'est tenue ce week-end, et plusieurs séries ont remporté plus d'une statuette, notamment le polar "Killing Eve" avec Sandra Oh et Jodie Comer et le drame politique "A Very English Scandal" avec Ben Whishaw et Hugh Grant.

"Killing Eve" a quitté la cérémonie 2019 des BAFTA TV Awards avec le prix de la Meilleure actrice (pour Jodie Comer qui incarne la psychopathe russe Villanelle), celui de la Meilleure actrice dans un second rôle (Fiona Shaw qui campe l'espionne britannique Carolyn Martens), et celui de la Meilleure série dramatique de l'année.

La mini-série "Patrick Melrose" a remporté deux BAFTA, celui de la meilleure série courte et du Meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch qui campe le rôle titre. Ben Whishaw a quant à lui reçu le prix du Meilleur acteur dans un second rôle dans "A Very English Scandal".

Le public a plébiscité la série "Bodyguard" en lui décernant le prix "Must-See Moment".

Parmi les autres lauréats de cette cérémonie du 12 mai, on note "Succession" (prix International) et la comédie "Sally4Ever".

Jessica Hynes a remporté le prix de la Meilleure performance comique féminine pour "There She Goes" alors que Steve Pemberton a remporté celui du comique masculin dans "Inside No. 9."