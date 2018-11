Kevin Hart fait équipe avec le producteur de "Black-ish" pour une nouvelle comédie sur ABC

Vainqueur au People's Choice Awards 2018, Kevin Hart continue de s'imposer dans le paysage audiovisuel américain. Humoriste et acteur reconnu, l'Américain de 39 ans s'illustre aussi en tant que producteur. Selon Variety, Kevin Hart fera équipe avec l'un des scénaristes de "Black-ish" pour développer une prochaine série comique de ABC, "Don't Call It a Comeback".

L'intrigue de cette comédie suivra un père divorcé d'une quarantaine d'années qui a connu le succès avec son ancien groupe de hip-hop dans les années 1990. Il tentera d'utiliser son retour sur le devant de la scène pour mener à bien son rôle de père, ses relations et sa vie en général.

Kevin Hart sera producteur exécutif, à travers sa société de production, HartBeat Productions, aux côtés de John Cheng, et de 3 Arts Entertainment. ABC Studios produira la série. "L'idée de Courtney (Courtney Lilly, scénariste et producteur de Black-ish, ndlr) est marrante, facile à raconter et plus important encore qui a beaucoup de coeur - tous les éléments qui trouvent leur place au sein d'une production de HartBeat", a déclaré Kevin Hart. "Je suis tellement impatient de travailler avec lui et tout le monde chez ABC".

Courtney Lilly est l'un des scénaristes et producteurs exécutifs de la série primée "Black-ish", diffusée sur ABC depuis 2015. La cinquième saison de la comédie créée par Kenya Barris est actuellement en diffusion aux Etats-Unis.

Quant à Kevin Hart, le comédien vient de remporter le prix du spectacle préféré au People's Choice Awards 2018. Outre "Don't Call It a Comeback", l'humoriste de 39 ans a deux autres projets en cours sur deux autres chaînes américaines. Il coproduira la comédie "All Fancy" avec America Ferrera ("Ugly Betty") pour NBC et sera la star, ainsi que le producteur exécutif, de "Lil Kev", la prochaine comédie d'animation de la Fox qui vient de commander un épisode pilote.