Katja Herbers, tête d'affiche de la nouvelle fiction "Evil" des créateurs de "The Good Fight"

L'actrice néerlandaise qui incarne Emily dans "Westworld" sera l'héroïne du prochain drame surnaturel de Robert et Michelle King, à qui l'on doit déjà "The Good Fight", annonce le Hollywood Reporter. Un pilote a été commandé par CBS.

La chaîne américaine a donné son feu vert à "Evil", une fiction qui ressemblera à "X-Files" dans laquelle une équipe enquêtera sur des évènements extraordinaires. Katja Herbers ("Westworld", "The Leftovers") incarnera Kristen Benoist, une psychologue clinicienne. Elle collaborera avec un prêtre en formation et un ouvrier pour mener des investigations sur des miracles ou des possessions démoniaques. Ensemble, ils essaieront de déterminer si ces phénomènes ont une explication scientifique.

Les autres acteurs n'ont pas encore été choisis.

La fiction sera produite par CBS TV Studios qui a étendu son contrat avec Robert et Michelle King. Ces derniers ont co-créé "The Good Wife" pour la chaîne et son spin-off "The Good Fight", dont la saison trois sera diffusée en mars prochain. En parallèle, les King développent une autre série pour la plateforme de streaming de CBS, "Girls With Guns".