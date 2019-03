Kathleen Turner retrouve Michael Douglas dans "La méthode Kominsky"

Couple phare à l'écran des années 80, Michael Douglas et Kathleen Turner se retrouveront dans la série primée "La Méthode Kominsky", dont la deuxième saison est attendue sur Netflix avant la fin de l'année.

Ce ne sera finalement pas Jacqueline Bisset mais bien Kathleen Turner qui rejoindra la série à succès "La Méthode Kominsky" sur Netflix. D'après plusieurs médias américains, l'actrice américaine retrouvera son partenaire de "A la poursuite du diamant vert", 35 ans après sa sortie au cinéma en 1984.

Pour ces retrouvailles, l'actrice jouera le rôle de Ruth Bederman, l'ex-femme de Sandy Kominsky, interprété par Michael Douglas, et mère de leur fille Mindy, incarnée par Sarah Baker. Pour le moment, Kathleen Turner n'est programmée que pour un épisode où elle est décrite comme "la seconde femme de Sandy qui adore être toujours capable de jouer sur les nerfs de son ex-mari". La deuxième saison, actuellement en tournage, devrait sortir sur la plateforme Netflix plus tard dans l'année.

Les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage du film d'aventure "A la poursuite du diamant vert" signé par Robert Zemeckis en 1984 dans lequel ils incarnaient deux personnages partis dans une chasse au trésor en Colombie. Un long-métrage qui aura valu à Kathleen Turner son premier Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie et qui aura rapporté à son réalisateur le Golden Globe du meilleur film musical ou comédie en 1985.

Suite à ce succès, le film a donné lieu à une suite, "Le Diamant du Nil", sortie l'année suivante, en 1985, avec cette fois-ci Lewis Teague à la réalisation. L'histoire qui se déroulait six mois après les événements du premier opus réunissait une fois de plus le trio Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Une suite qui n'aura pas fait d'émules puisqu'un peu plus de 75 millions de dollars de recettes ont été récoltés.

Fait marquant, le troisième mousquetaire, Danny DeVito est également apparu dans la comédie de Netflix "La Méthode Kominsky" dans le rôle du Dr. Wexler. L'acteur avait par ailleurs réuni les deux comédiens dans son film "La Guerre des Rose" sorti en 1989, dans lequel ils jouaient un couple en plein divorce.