Kate Winslet de retour à la télévision avec "Mare of Easttown"

Kate Winslet jouera et produira "Mare of Easttown" pour HBO, révèle Variety. L'actrice n'avait plus joué dans une série télévisée depuis 2011 où elle tenait le premier rôle dans "Mildred Pierce" de Todd Haynes.

Kate Winslet collaborera de nouveau avec HBO huit ans après avoir gagné un Emmy award pour sa performance dans "Mildred Pierce".

Dans "Mare of Easttown", la comédienne, oscarisée en 2009 pour le film "The Reader", incarnera une détective dans une petite ville de Pennsylvanie. Elle enquêtera sur un meurtre alors que sa vie personnelle est en désordre.

Le créateur de la série, Brad Ingelsby ("Night Run", "American Woman"), écrira tous les épisodes et travaillera en tant que showrunner. Gavin O'Connor ("Mr. Wolff") réalisera le projet. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur le long-métrage "Torrance" avec Ben Affleck qui sortira prochainement.

"Mare of Easttown" est la dernière mini-série en date à apparaître sur la grille de HBO. La saison deux de "Big Little Lies" sera diffusée en 2019. "The Undoing", avec Nicole Kidman et Hugh Grant, et "Perry Mason", dans lequel jouera Matthew Rhys, sont également prévues.