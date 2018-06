"Kaos", la nouvelle comédie noire de Netflix

Netflix signe une deuxième collaboration avec la scénariste Charlie Covell pour l'élaboration de sa nouvelle comédie noire, "Kaos", après le succès de "The End of the Fucking World".

Netflix vient de commander dix épisodes, d'une durée d'une heure chacun, d'une nouvelle comédie noire intitulée "Kaos", rapportent les médias américains. La série explorera différents sujets tels que la politique, le pouvoir, la vie dans les enfers ou encore la question du genre en revisitant la mythologie grecque d'une façon contemporaine et moderne.

Pour le moment, le casting de cette nouvelle série originale n'a pas été annoncé, ni son synopsis. Les dates de tournage et de diffusion n"ont pas encore été communiqués. Les sociétés All3Media et Brightstar produiront la série.

Charlie Covell, actrice et productrice britannique, signe le scénario de la série "Kaos", marquant ainsi sa deuxième collaboration avec Netflix. Le géant du streming et la créatrice avaient auparavant travaillé ensemble sur "The End of the Fucking World", série mélangeant drame et humour noir. Diffusée en 2017 sur le plateforme, la série de huit épisodes avec Jessica Barden et Alex Lawther ("Black Mirror"), a connu un succès inattendu auprès des téléspectateurs.