Kal Penn et Sean Astin feront partie des guests stars de la 12ème saison de "The Big Bang Theory"

Pour sa douzième et dernière saison, Kal Penn ("How I Met Your Mother", "Doctor House") et Sean Astin ("Le Seigneur des anneaux", "Les Goonies") apparaîtront dans un épisode de la comédie créée par Chuck Lorre et Bill Prady.

Alors que la saison douze de "The Big Bang Theory" est en cours de diffusion aux Etats-Unis sur la chaîne CBS, le Hollywood Reporter apporte de nouvelles informations sur les épisodes qui restent à découvrir. De nouveaux venus seront de la partie : Kal Penn et Sean Astin joueront les docteurs Campbell et Pemberton, un duo de physiciens qui confirmera accidentellement la théorie de la super asymétrie de Sheldon et Amy.

Dans cette ultime saison, Sheldon (Jim Parsons) et Amy (Mayim Bialik) ont fait une découverte scientifique capitale qui pourrait changer leur carrière et leur vie personnelle.

"The Big Bang Theory" est actuellement la comédie américaine la plus regardée à la télévision. La série fera ses adieux à ses fans en mai prochain.