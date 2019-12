Justin Theroux, héros de "The White House Plumbers", série sur le Watergate

L'acteur Justin Theroux, vu dans "Charlie's Angels 2 : Les anges se déchaînent !" et "Miami Vice : Deux flics à Miami", sera l'une des têtes d'affiche d'une prochaine mini-série commandée par HBO, aux côtés de Woody Harrelson ("Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance", "Hunger Games", "Bienvenue à Zombieland").

Selon le Hollywood Reporter, Justin Theroux et Woody Harrelson produiront et joueront dans "The White House Plumbers" qui mettra en scène l'agent de la CIA Howard Hunt (Harrelson) et l'espion du FBI G. Gordon Liddy (Theroux). Ensemble, ils organisent le cambriolage du siège du Parti démocrate en juin 1972, pour y installer un système d'écoutes. Cet acte aura pour conséquences le scandale du Watergate et la démission du Président des États-Unis, Richard Nixon, en 1974.

La série comprendra cinq épisodes créés par les scénaristes de "Veep", Alex Gregory et Peter Huyck. L'intrigue sera basée sur des enregistrements publics et sur le livre d' Egil "Bud" Krogh et Matthew Krogh, intitulé "Integrity" et publié en 2007. "The White House Plumbers" marquera le retour des deux comédiens sur HBO. Woody Harrelson incarnait Martin Hart dans "True Detective", tandis que Justin Theroux portait "The Leftovers" qui s'est achevée en 2017.

Aucune date de sortie n'a encore été communiquée.