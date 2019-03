Julianna Margulies risque sa vie dans "The Hot Zone"

Après "The Good Wife" et plus récemment "Dietland", Julianna Margulies revient à la télévision dans une série dramatique avec "The Hot Zone" pour National Geographic. L'actrice campe le rôle d'un docteur exposée au virus Ebola alors qu'aucun vaccin n'a encore été trouvé. Attendue pour l'automne 2019, une première bande-annonce vient d'être dévoilée.

Dans cette série dramatique, Julianna Margulies joue le rôle du Docteur Nancy Jaax qui pense avoir découvert le virus Ebola sur le sol américain pour la première fois. Ce virus mortel et hautement infectieux est apparu soudainement dans un laboratoire de recherche scientifique dans la banlieue de Washington aux États-Unis en 1989 alors qu'aucun vaccin n'était encore conçu. Le docteur Nancy Jaax, exposée au virus, devra réunir toutes ses forces et son courage pour trouver un remède à cette sentence avant que le virus ne se propage à la population. Julianna Margulies y incarne, comme souvent dans ses séries télévisées où elle est l'héroïne, une femme courageuse, brillante et déterminée.

Pour raconter cette histoire racontée dans le roman éponyme "The Hot Zone" de Richard Preston, le tournage s'est déroulé entre Toronto, au Canada, et en Afrique du Sud. Le premier épisode est attendu pour le 27 mai prochain aux Etats-Unis.

Après le succès de sa série "Genius", dont les deux premières saisons étaient dédiées à Albert Einstein et Pablo Picasso, National Geographic continue de vouloir proposer des séries ambitieuses. Une troisième saison de "Genius", cette fois-ci avec la reine de la soul Aretha Franklin comme sujet, est attendue pour début 2020 sur la chaîne alors que le tournage devrait être lancé en été 2019.