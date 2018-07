Julianna Margulies, Gordon Ramsay et Jeff Goldblum débarquent sur National Geographic

Trois grands noms de la télévision et du cinéma rejoignent les rangs de la chaîne National Geographic avec trois projets bien distincts : une mini-série sur le virus ebola, des rencontres culinaires et des découvertes curieuses. Julianna Margulies, Gordon Ramsay et Jeff Goldblum seront à la tête de ces projets attendus sur la chaîne dès 2019.

Julianna Margulies retrouvera les plateaux de tournage pour "The Hot Zone", une série dramatique dans laquelle l'ancienne "Good Wife" incarnera le Dr. Nancy Jaxx. Cette scientifique de l'armée américaine travaillera avec l'équipe militaire des SWAT et mettra sa vie en danger pour endiguer la propagation du virus ebola dans la population civile. Adaptée du livre de Richard Preston, la mini-série réunira Julianna Margulies avec le producteur de "The Good Wife", Ridley Scott.

"The Hot Zone" est la dernière incursion dans le monde des séries de National Geographic après "Genius" nommé aux Emmy Awards, qui a déjà été renouvelé pour une troisième saison et la mini-série "Valley of the Boom" qui s'intéressera aux prémisses d'internet dans la Silicon Valley.

National Geographic a également annoncé l'arrivée d'une nouvelle série autour de l'art culinaire menée par le chef internationalement connu Gordon Ramsay. Dans "Gordon Ramsay : Uncharted", la série sera la combinaison parfaite entre la compétition et la découverte de nouvelles saveurs. Le chef écossais interviendra aussi bien devant l'écran que derrière la caméra puisqu'il sera également producteur de la série avec Studio Ramsay et All3Media. Chaque épisode suivra le même menu autour de trois ingrédients clés : la découverte des secrets culinaires des différentes cultures en suivant les cuisiniers locaux dans leurs explorations et aventures, trouver des traditions spécifiques de la région, et opposer Gordon Ramsay contre des chefs locaux à travers la confection des plats régionaux. Le programme sera accessible début 2019.

Jeff Goldblum sera aussi de la partie. L'acteur culte de "Jurassic Park" participera à la docu-série de douze parties baptisée "The Curiosity of Jeff Goldblum". L'acteur américain traversera la Terre pour dénicher des histoires extraordinaires à propos de choses ordinaires.