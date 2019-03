Julia Roberts en discussions pour apparaître dans une nouvelle série pour Amazon

L'actrice, oscarisée pour sa performance dans le film "Erin Brockovich, seule contre tous", est en négociations pour jouer et produire l'adaptation du roman cinématographique "Charlotte Walsh Likes to Win" de Jo Piazza.

Après avoir incarné le rôle principal dans la première saison de "Homecoming" sur Amazon, Julia Roberts pourrait revenir très bientôt sur le service de streaming du géant du web. La star devrait jouer dans une autre mini-série, "Charlotte Walsh Likes to Win", explique Deadline.

Jon Robin Baitz, le créateur de la fiction "Brothers & Sisters", adaptera un livre de Jo Piazza sur une campagne sénatoriale en Pennsylvanie. Le personnage principal est une cadre de la Silicon Valley qui déménage dans sa ville natale avec son mari et ses trois filles pour se lancer en politique. Sa nomination au Sénat pourrait faire basculer la couleur politique du Sénat. Quand son opposant découvre un secret qui met en péril sa campagne et ceux qu'elle aime, Charlotte doit décider à quel point elle veut gagner et à quel coût.

Cette annonce intervient alors qu'Amazon vient de donner son feu vert pour diffuser vingt nouvelles séries internationales. L'entreprise a également signé un contrat d'exclusivité avec plusieurs talents dont le réalisateur Jordan Peele ("Get Out") et le scénariste Gillian Flynn ("Gone Girl", "Sharp Objects").