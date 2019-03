Judith Light, Bette Middler, Patti LuPone... Quand Ryan Murphy mise sur d'anciennes actrices pour ses séries

Le créateur de série avait déjà donné un second souffle aux carrières de Jessica Lange et Kathy Bates en leur offrant des rôles dans son anthologie "American Horror Story". Pour ses séries "Pose" et "The Politician", le génie ne déroge pas à la règle et a décidé de remettre Judith Light, Bette Midler et Patti LuPone au goût du jour.

Elles ont connu le succès il y a un certain temps déjà et pourtant Ryan Murphy a misé sur elles pour ses prochaines séries. Les actrices Judith Light, Bette Midler et Patti LuPone viennent d'être annoncées au casting de deux séries signées par le créateur de "Glee". Ce dernier proposera sa nouvelle série "The Politician" sur Netflix le 27 septembre et la seconde saison de "Pose", plus tard dans l'année sur FX.

Une première pour Bette Midler

Si elle avait déjà travaillé avec Ryan Murphy pour la série primée "American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace", Judith Light fera de nouveau confiance au créateur prolixe pour sa prochaine série "The Politician". C'est lors d'une conférence au PaleyFest ce samedi 23 mars consacrée à son autre série "Pose" que Ryan Murphy a révélé avoir retenue l'actrice pour les deux saisons de sa prochaine série comique, déjà commandées par Netflix. L'actrice a connu le succès grâce à la série "Madame est servie" dans les années 1980.

En plus de Judith Light, Ryan Murphy s'est également entouré de Bette Midler ("Hocus Pocus : Les trois sorcières") qui signera sa première collaboration avec le créateur de séries à succès. Cette dernière fera aussi partie du casting pour les deux saisons de "The Politician". Pour le moment, les détails concernant leurs rôles n'ont pas été dévoilés. Ces dernières donneront la réplique à Jessica Lange, autre actrice favorite du créateur de "American Horror Story".

L'intrigue de la série suivra Payton Hobart, un jeune étudiant des quartiers riches de Santa Barbara en Californie qui est persuadé de devenir un jour le président des Etats-Unis. Il devra néanmoins naviguer dans les eaux troubles de la politique de son lycée afin d'en être élu le président des étudiants et avant de rentrer dans la prestigieuse école d'Harvard.

Un rôle sur mesure pour Patti LuPone

Ryan Murphy a profité de cette même conférence dédiée à la deuxième saison de "Pose" pour annoncer l'arrivée de Patti LuPone dans son casting. La chanteuse et actrice culte, fan de la série, s'est vue offrir un rôle créé sur mesure pour elle par Ryan Murphy et les scénaristes. Si aucun détail n'a fuité sur son personnage, Patti LuPone devrait donner la réplique à Mj Rodriguez qui tient le rôle de Blanca.

Cette nouvelle saison se déroulera quant à elle en 1990, à l'heure où Madonna venait de sortir la chanson culte "Vogue". Cette chanson jouera d'ailleurs un rôle important dans cette nouvelle histoire qui reviendra notamment sur la lutte contre le sida. La nouvelle saison devrait arriver avant la fin de l'année sur la chaîne FX aux Etats-Unis. En Belgique, Netflix propose la première saison sur sa plateforme.

Patti LuPone est l'une des actrices habituées à travailler sous la houlette de Ryan Murphy. L'actrice a déjà joué dans "Glee" en 2011 ainsi que dans "American Horror Story : Coven" en 2013.

Outre Patti LuPone, Judith Light et Bette Midler, Ryan Murphy a offert un rôle à l'actrice Rosanna Arquette dans sa prochaine série "Ratched", également attendue sur Netflix.