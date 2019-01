Jude Law et John Malkovich en tenue papale sur la première photo de "The New Pope"

La chaîne anglaise Sky dévoile la première photo officielle de "The New Pope", suite de la série "The Young Pope" diffusée fin 2016, sur laquelle figurent les deux têtes d'affiche Jude Law et John Malkovich.

Encore en tournage, "The New Pope" fait déjà parler de lui via la diffusion d'un cliché mettant en scène Jude Law, héros de la première saison, et John Malkovich qui rejoint le casting, dans une tenue papale. Une photo qui viendrait confirmer de récentes rumeurs plaçant Malkovich dans la peau du nouveau souverain pontife.

Outre cette photo, Sky n'a annoncé ni la nouvelle intrigue, ni la date de diffusion de cette deuxième saison. La chaîne, qui diffuse avec HBO à travers le monde, n'a pas non plus évoqué une quelconque participation de Sharon Stone, annoncée en guest-star par la presse spécialisée.

En revanche, le communiqué confirme le retour des actrices Cécile de France et Ludivigne Sagnier ainsi que l'arrivée de nouvelles têtes comme Mark Ivanir ("Homeland"), Henry Goodman ("Les Agents du S.H.I.E.L.D") ou Ulrich Thomsen ("The Blacklist").

"The New Pope" fera suite à "The Young Pope", série créée, écrite et réalisée par l'Italien Paolo Sorrentino. Présentée en avant-première à la Mostra de Venise en septembre 2016, la première saison a été diffusée dans 150 pays à travers le monde.

Découvrez la bande annonce de la série "The Young Pope" :