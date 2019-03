Josh Radnor rejoint "The Hunt", la prochaine série de Jordan Peele avec Al Pacino

L'interprète de Ted Mosby dans "How I Met Your Mother" donnera la réplique à un mastodonte du cinéma dans la nouvelle série de Amazon Prime Video encore en développement, selon Deadline. Intitulée "The Hunt", la série produite par le réalisateur oscarisé Jordan Peele racontera l'histoire d'un groupe de chasseurs de nazis dirigé par Al Pacino.

Plutôt discret depuis l'arrêt de la série "How I Met Your Mother", dans laquelle il tenait le rôle principal, Josh Radnor signe son grand retour à la télévision américaine. L'acteur a été annoncé à la tête de plusieurs projets dont la prochaine série de Jordan Peele. D'après Deadline, Josh Radnor rejoindrait le casting de "The Hunt", série exclusive d'Amazon Prime Video produite par le réalisateur de "Get Out". Il donnera la réplique à Al Pacino, confirmé en février dernier à la tête de cette série composée de dix épisodes, à Logan Lerman ("Percy Jackson : La mer des monstres") et Jerrika Hinton ("Grey's Anatomy").

L'intrigue suivra un groupe de chasseurs de nazis dans le New York des années 1970. Josh Radnor incarnera Lonny Flash, une star de cinéma faisant secrètement partie du groupe de chasseurs de nazis dirigé par Meyer Offerman, un homme mystérieux interprété par Al Pacino. Les téléspectateurs suivront les premiers pas de la jeune recrue Jonah au sein de cette organisation secrète luttant contre l'avènement d'un quatrième Reich en plein coeur de la grosse pomme. Lena Olin, Carol Kane, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Greg Austin et Dylan Baker complètent le casting.

Produite par Jordan Peele à travers sa société de production Monkeypaw, la série aura comme showrunners David Weil et Nikki Toscano tandis que Alfonso Gomez-Rejon ("American Horror Story") signera la réalisation du premier épisode. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été évoquée par Amazon.

Après le succès de "How I Met Your Mother" sur CBS, Josh Radnor a tenu le haut de l'affiche de "Rise", une série dramatique annulée après seulement une saison sur NBC en 2018. Ses fans ont pu néanmoins le retrouver en octobre dernier dans l'épisode 4 de la saison 15 de "Grey's Anatomy" dans lequel il incarnait Jon, un homme avec qui Meredith (Ellen Pompeo) avait un rendez-vous galant.