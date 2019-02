Josh Gad rejoint Hugh Laurie dans "Avenue 5" sur HBO

Après Hugh Laurie, HBO a jeté son dévolu sur Josh Gad pour compléter le casting de sa prochaine comédie baptisée "Avenue 5". Créée et écrite par le créateur de "Veep", l'histoire se déroulera dans le futur alors que le tourisme s'est étendu jusque dans l'espace. Le tournage devrait être lancé dans le courant de l'année à Londres.

D'après les informations rapportées par Deadline, Josh Gad a été choisi pour rejoindre Hugh Laurie au casting de la prochaine comédie de HBO, "Avenue 5", dont le titre est encore provisoire. Créée, écrite et produite par Armando Iannucci, à qui les téléspectateurs doivent "Veep", également sur HBO, et "The Thick of it", la série se déroulera dans le futur, et plus particulièrement dans l'espace.

Josh Gad incarnera Herman Judd, le milliardaire derrière le vaisseau spatial "Avenue 5" à la tête de l'empire Judd qui comprend des chaînes d'hôtels de luxe, des clubs de sport et le tourisme spatial. Herman Judd est habitué à vivre dans le luxe grâce à son business de tourisme qui lui a rapporté gros. S'il se croit bon dans tous les domaines, l'homme d'affaires laisse pourtant ses scientifiques lui apporter les réponses aux questions qu'il se pose sur l'espace.

L'acteur américain donnera la réplique à Hugh Laurie, qui a décroché le rôle principal. L'ancien interprète du "Dr. House" jouera le rôle de Ryan Clark, le charmant capitaine de l'Avenue 5. Zac Woods ("Silicon Valley"), Rebecca Front ("Transformers: The Last Knight") et Suzy Nakamura ("Les Goldbergs") complètent la distribution. Le tournage de l'épisode pilote devrait se dérouler à Londres dans le courant de l'année 2019.

Acteur très demandé, Josh Gad a d'autres projets en route, dont la suite très attendue "La Reine des neiges 2", dans lequel il prête sa voix à Olaf, le bonhomme de neige. Il s'illustrera dans un autre registre, celui de la comédie d'horreur avec "Little Monsters" d'Abe Forsythe aux côtés de Lupita Nyong'o, dont la sortie est prévue dans le courant de l'année 2019. L'Américain est par ailleurs attendu dans "Artemis Fowl" de Kenneth Branagh.