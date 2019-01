Jonathan Cohen, Gérard Darmon et Julia Piaton dans la prochaine série française "Family Business" de Netflix

Au fait, on tourne une série avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, et Julia Piaton qui transforment leur boucherie casher en coffee shop. Bonne journée. pic.twitter.com/NVCILrcZr7

Netflix vient d'officialiser les choses. "Family Business" sera la prochaine série originale française du géant américain. C'est à travers un communiqué que Netflix a annoncé ce projet, un peu plus d'un mois après avoir lancé sa dernière comédie romantique, "Plan coeur" avec Sabrina Ouazani, Zita Hanrot et Joséphine Draï.

Netflix multiplie les productions françaises. Un mois après avoir lancé "Plan Coeur", voilà que le géant américain annonce travailler sur un autre projet comique avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen dans les rôles principaux. La série, composée de six épisodes, entrera dans le quotidien d'une famille et de leur boucherie transformée en coffee shop par le fils trentenaire.

Au casting on retrouvera Gérard Darmon ("Tout le monde debout") et Jonathan Cohen ("Budapest") qui devraient sans surprise incarner le duo père/fils. Julia Piaton ("Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?") fera également partie de la série mais les détails sur son personnage n'ont pas encore été dévoilés. Derrière cette création, on retrouve le réalisateur de la comédie "Five", Igor Gotesman qui a co-écrit le scénario avec Olivier Rosemberg et François Uzan. Six épisodes de trente minutes composeront cette première saison.

En attendant la date de diffusion officielle, l'acteur français Jonathan Cohen est toujours à l'affiche de "Premières vacances" avec Camille Chamoux qui avait signé un très bon démarrage dans les salles obscures la semaine dernière.