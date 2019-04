John Cusack dans le remake américain de "Utopia"

John Cusack tiendra pour Amazon Prime Video l'un des rôles principaux de "Utopia", remake d'une série du même nom lancée en 2013 sur Channel 4 au Royaume-Uni. L'acteur américain incarnera le docteur Kevin Christie, bien décidé à changer le monde grâce à la science.

"Utopia" suivra de jeunes adultes qui, après s'être rencontrés sur internet, sont pourchassés par une mystérieuse organisation secrète. Ils découvrent finalement qu'ils sont en possession d'une bande dessinée mystique renfermant non pas de simples histoires de science-fiction mais bien de dangereux secrets, très convoités par cette organisation.

Pour sa première réelle participation à une série télévisée, John Cusack héritera du rôle du charismatique et fondu de technologies docteur Kevin Christie. Un homme à l'esprit brillant en ce qui concerne la biotechnologie et doté d'une nature philanthropique. Il tient réellement à changer le monde grâce à la science.

Neuf épisodes composeront la première saison de cette nouveauté créée par Gillian Flynn, à qui l'on doit les scénarios du thriller "Gone Girl" en 2015 et de la mini-série "Sharp Objects" en 2018. Attendu sur la plateforme de streaming Amazon, "Utopia" est en réalité le remake d'une série britannique diffusée entre 2013 et 2014 sur Channel 4, lauréat de l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2014.

John Cusack donnera la réplique à Sasha Lane, Rainn Wilson, Ashleigh LaThrop, Desmin Borges, Farrah Mackenzie et Christopher Denham, déjà annoncés au casting de cette nouvelle série. En plus d'avoir créé la série, Gillian Flynn cumulera les postes de showrunneuse et de productrice exécutive.

A l'origine, la version américaine de "Utopia" se destinait à une diffusion sur HBO avec l'aide du réalisateur David Fincher. Le projet avait été annulé en 2015 à cause de désaccords financiers.