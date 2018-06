Jeremy Irons rejoint le casting de "Watchmen" sur HBO

La nouvelle série "Watchmen" a trouvé son acteur principal qui n'est autre que l'oscarisé Jeremy Irons. L'acteur britannique a rejoint le casting du pilote développé par HBO, révèle Deadline. Regina King ("Ray"), Don Johnson ("Nash Bridges"), Tim Blake Nelson ("O'Brother"), Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens et Andrew Howard font déjà partie du projet. Toujours selon les informations recueillies par le site spécialisé, Jeremy Irons devrait incarner un seigneur âgé et autoritaire britannique dans un manoir. Une information non confirmée par HBO.

L'histoire de "Watchmen" se déroule dans un univers parallèle à celui de DC Comics, où les super-héros sont considérés comme des criminels. Dans cette uchronie, les Etats-Unis ont remporté la guerre du Vietnam et Richard Nixon est resté président depuis 1968. En pleine Guerre froide, la menace d'une guerre nucléaire se fait de plus en plus pressente et le meurtre du "Comédien", un ancien super-héros pousse Rorschach, le dernier justicier, à enquêter.

Cette nouvelle série n'est pas à proprement parlé d'une adaptation des douze numéros de "Watchmen" mais un projet original basé sur la trame de l'oeuvre créée par Alan Moore et les dessins de Dave Gibbons. A la tête de ce projet, Nicole Kassell réalisera cette série d'après un scénario signé Damon Lindelof qui portera également la casquette de producteur exécutif aux côtés de Tom Spezialy.

HBO avait déjà tenté d'adapter l'univers mêlant science-fiction et politique en 2014, sans succès. L'histoire a pourtant connu une adaptation cinématographique en 2009, réalisé par Zack Snyder ("300") avec Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, Jeffrey Dean Morgan et Carla Gugino.

Jeremy Irons signe son retour dans une série après avoir incarné le rôle principal de Rodrigo Borgia dans la série "The Borgias" sur Showtime entre 2011 et 2013.