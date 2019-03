Jennifer Morrison de retour dans une série médicale

L'actrice de "Once Upon a Time" participerait à la rentrée télévisée américaine en tenant l'affiche de "Under the Bridge", une série médicale en développement chez CBS, annonce Variety. Un retour aux sources pour Jennifer Morrison qui s'est fait connaître du grand public dans les années 2000 avec la série "Dr House".

Dans "Under the Bridge", Jennifer Morrison incarnera Kate, une chirurgienne cardiothoracique ambitieuse et curieuse forcée de reprendre le travail après un congé sabbatique à cause de son mari, virée du cabinet médical qu'ils ont fondé avec des amis.

Kate devra reprendre les choses en main afin de sauver le cabinet mais aussi son mariage. Pour l'aider, elle pourra compter sur Dan, l'un de leurs amis qui espérait à une époque faire sa vie avec elle.

"Under the Bridge" pourrait marquer le grand retour à la télévision de Jennifer Morrison, après l'arrêt de "Once Upon a Time" en mai 2018. L'actrice américaine s'était fait connaître en 2004 grâce à son rôle de médecin Allison Cameron dans "Dr House". Les téléspectateurs ont également pu l'apercevoir dans quelques épisodes de "How I Met Your Mother".

L'actrice sera prochainement à l'affiche du film "Marriage Material".