Jennifer Garner retrouve J.J. Abrams dans "My Glory Was I Had Such Friends"

L'actrice et le cinéaste avaient déjà collaboré pour la série d'espionnage "Alias" diffusée entre 2001 et 2006 sur ABC et créée par J.J. Abrams. Ils se retrouveront dans la mini-série "My Glory Was I Had Such Friends", commandée par Apple, révèle Variety.

J.J. Abrams produira ce drame basé sur le roman autobiographique d'Amy Silverstein publié en 2017. Jennifer Garner a obtenu le rôle principal.

L'histoire démontre le pouvoir de l'amitié et la résistance de l'esprit humain : l'écrivaine a été soutenue par un groupe de femmes extraordinaires alors qu'elle attendait d'être opérée pour la deuxième fois pour une greffe du cœur.

"My Glory Was I Had Such Friends" est la deuxième série de J.J. Abrams pour Apple après "Little Voice" avec Sara Bareilles. En comptant ce nouveau projet, la filmographie télévisuelle du réalisateur s'allonge après "Castle Rock", "Westworld", "Lovecraft Country" ou encore "Demimonde".

Le nombre d'épisodes et la date de leur diffusion n'ont pas encore été déterminés. Malgré de nombreux projets, Apple n'a encore lancé aucun contenu, faute de plateforme. Mais une application gratuite nommée Apple TV devrait voir le jour au cours de l'année 2019.