Jeffrey Dean Morgan va revenir dans "Supernatural"

Absent de la série depuis 2008, Jeffrey Dean Morgan signera son retour dans "Supernatural" à l'occasion du 300e épisode. L'acteur reprendra son rôle de John Winchester, le père des deux protagonistes Sam et Dean incarnés par Jared Padalecki et Jensen Ackles. L'épisode, intitulé "Lebanon", sera diffusé le 7 février prochain aux États-Unis, sur la chaîne CW.

"Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'avoir Jeffrey de retour pour cet épisode majeur, et je pense que les fans vont adorer ce que nous avons prévu pour son personnage... ainsi que d'autres guest stars en surprise.", a déclaré Andrew Dabb, producteur exécutif de "Supernatural".

Le personnage de John Winchester, le père de Sam et Dean, est apparu pour la première fois en 2005. Depuis, Jeffrey Dean Morgan a incarné ce rôle dans douze épisodes jusqu'en 2008. Lancée en septembre 2005, la série "Supernatural" suit les aventures de deux frères, Sam et Dean Winchester, qui chassent des créatures surnaturelles à travers tous les États-Unis. Jeffrey Dean Morgan retrouvera donc les stars de la série télévisée, Jared Padalecki et Jensen Ackles.

Le 300e épisode de la série sera dévoilé le 7 février prochain aux États-Unis sur CW qui diffuse actuellement la 14e saison. Après "Supernatural", Jeffrey Dean Morgan est apparu dans la série de Shonda Rhimes "Grey's Anatomy" de 2006 à 2009 en interprétant Denny Duquette. Récemment, l'acteur s'est illustré dans "The Walking Dead" sur AMC dans le rôle du super-méchant Negan.