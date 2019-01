January Jones ("Mad Men") va jouer dans la prochaine série de Netflix "Spinning Out"

Netflix vient d'ajouter au casting de sa nouvelle série "Spinning Out", l'actrice américaine January Jones, plus connue pour avoir jouer les femmes au foyer dans "Mad Men" sous les traits de Betty Draper. D'après plusieurs médias américains, l'actrice incarnera la mère des deux filles destinées à une grande carrière de patineuses olympiques, un rêve que leur mère a toujours voulu atteindre mais très vite oublié après le début de sa grossesse. La série est attendu courant 2019 sur la plateforme de streaming.

Après avoir joué les dames d'intérieur dans "Mad Men", January Jones vient d'être engagée par Netflix pour intégrer le casting de sa nouvelle série, "Spinning Out". D'après plusieurs éléments recueillis par la presse outre-Atlantique, l'actrice américaine incarnera le rôle de Carol Baker, la mère de la protagoniste, Kat, jouée par Kaya Scodelario ("Le Labyrinthe"), ainsi que de Serena, interprétée par Willow Shields ("Hunger Games").

La relation mère/fille

Ancienne patineuse artistique de haut niveau, Carol a dû mettre un terme à sa carrière après avoir découvert sa grossesse à un très jeune âge. Une situation qui la poussera à forcer ses filles à poursuivre une carrière olympique afin de vivre son rêve à travers elles. En même temps, Carol devra faire face à ses propres démons qui menacent sa vie privée et sa relation avec ses deux filles.

L'actrice américaine rejoint une équipe déjà composée de Johnny Weir, Sarah Wright Olsen, Will Kemp, Kaitlyn Leeb, Amanda Zhou et Mitchell Edwards.

La course vers les J.O.

Samantha Stratton et Lara Olsen seront toutes les deux les showrunneuses et productrices exécutives de cette série centrée sur le personnage de Kat. Cette jeune patineuse promise à un grand avenir voit son futur s'assombrir après une chute qui l'oblige à arrêter la compétition. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu puisque lorsqu'elle rencontre Justin, aussi talentueux que dangereux, la perspective des Jeux Olympiques devient alors de nouveau possible. A deux, ils devront trouver un terrain d'entente et surmonter de nombreux défis pour atteindre leur rêve. C'est Elizabeth Allen Rosenbaum ("Pretty Little Liars : The Perfectionnists", "Empire") qui réalisera l'épisode pilote ainsi que le deuxième épisode, attendu courant 2019.

Outre ce nouveau rôle, January Jones continuera sa carrière dans les séries télévisées et fera partie du casting de la prochaine série de Ryan Murphy, "The Politicians", qui sera également disponible sur Netflix courant 2019.

Découvrez l'interview de January Jones pour la saison 4 de "Mad Men" :