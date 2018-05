"Jane The Virgin" : la cinquième saison sera la dernière de la série

C'est désormais officiel. Même si "Jane The Virgin" a été renouvelée pour une saison 5, la série fera bien ses adieux sur The CW à la mi-saison, a confirmé le président de la chaîne, Mark Pedowitz, ce jeudi à New York, à l'occasion de la présentation des upfronts.

Pour rappel, la série met en scène Gina Rodriguez, qui interprète Jane, qui tombe enceinte à la suite d'une erreur médicale.

L'actrice avait déjà exprimé son envie de tourner la page de son personnage, en multipliant les annonces de projets futurs. Elle incarnera par exemple la détective Carmen Sandiego dans un film en live-action commandé par Netflix.

"Jane The Virgin" atteindra néanmoins la barre symbolique des 100 épisodes.