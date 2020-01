James Wan va produire une mini-série d'animation dérivée d'"Aquaman"

Warner Bros. Animation a annoncé ce mercredi sa collaboration avec DC Comics dans la commande d’une nouvelle mini-série d’animation dérivée de l’univers de Aquaman, après le succès du blockbuster éponyme qui a amassé plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office mondial. "Aquaman : King of Atlantis" sera divisée en trois parties et produite par James Wan, spécialiste des films d’horreurs comme "Saw", "Insidious" ou encore "Conjuring" et réalisateur du long-métrage original, "Aquaman", sorti fin 2018.

L’histoire débutera par la montée d’Aquaman sur le trône du royaume de l’Atlantide pour la première fois. Il découvrira la difficulté de gouverner, notamment à cause de son demi-frère qui veut prendre le pouvoir. Il pourra compter sur les conseils de son conseiller Vulko et la reine des mers, Mera.

Victor Courtright ("Thundercats Roar") et Marly Halpern-Graser ("Batman et les Tortues Ninja") seront les deux showrunners de "King of Atlantis". Cette série sera le troisième projet de James Wan avec DC, après la saga cinématographique "Aquaman", son spin-off "The Trench" et la fiction "Swamp Thing".