James Tupper de "Big Little Lies" rejoint Katie Holmes dans une série

L'acteur James Tupper a été choisi pour jouer le rôle principal masculin dans la série dramatique encore sans nom que développe la Fox avec l'aide de Katie Holmes.

L'acteur canadien James Tupper rejoindrait Katie Holmes dans le pilote d'une série en préparation pour la prochaine saison de la chaîne Fox, indiquent plusieurs médias américains.

L'acteur de 52 ans qui s'est récemment illustré dans la série primée "Big Little Lies" a décroché le premier rôle masculin aux côtés de l'actrice révélée dans "Dawson". Créée par Ilene Chaiken, productrice de "Empire" et "Handmaid's Tale", et Melissa Scrivner-Love, productrice de "Rosewood", la série n'a pas de titre définitif pour le moment.

Dans cette série dramatique mêlant thriller et politique, Katie Holmes campera le rôle de Hazel Otis, une agent du FBI mariée dont la carrière est bouleversée après la révélation de sa liaison avec le général Moses Fallon. C'est justement ce général, devenu conseiller à la sécurité nationale du président des Etats-Unis, que James Tupper incarnera.

L'acteur Paul Walter Hauser fait également partie du casting et entrera dans la peau d'un blogueur du nom de Daniel Cohen.

Si la série est confirmée par la chaîne, Katie Holmes signera son grand retour sur le petit écran, vingt ans après la fin de la série "Dawson". L'actrice a longtemps fait partie de plusieurs pilotes télévisés sans que ces derniers ne soient concrétisés. Elle a pourtant fait quelques apparitions dans les séries "How I Met Your Mother", "Ray Donovan", "Les Kennedy" et s'est également tournée vers le cinéma avec "Batman Begins" et "Logan Lucky".

James Tupper reprendra son rôle en tant que Nathan Carlson dans la deuxième saison de "Big Little Lies", prévue pour 2019 sur HBO, aux côtés de Reese Witherspoon et de Nicole Kidman.



AFP