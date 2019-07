Jaime Lorente ("La casa de papel") dans une nouvelle série espagnole pour Amazon Prime Video

Attendue en 2020, la série "El Cid" sera portée par Jaime Lorente, l'une des stars de la série à succès, "La casa de papel", a annoncé Amazon Prime Video. La série reviendra sur l'une des plus grandes légendes médiévales qui a inspiré l'un des plus importants poèmes de la littérature espagnole. En plus de cette annonce, Amazon a dévoilé deux autres séries pour son public espagnol.

Intitulée "El Cid", la nouvelle série originale en langue espagnole est attendue pour 2020 sur la plateforme d'Amazon Prime Video. Jaime Lorente y incarnera le héros Rodrigo Díaz de Vivar dans cette série qui retracera la légende médiévale du chevalier du Cid qui a par ailleurs inspiré "El Cantar de Mio Cid", l'un des poèmes les plus importants de la littérature espagnole.

"El Cid sera une série unique et ambitieuse qui demandera un casting avec d'incroyables talents et de souplesse", a déclaré Georgia Brown, responsable des contenus pour le marché européen chez Amazon dans un communiqué. "Rodrigo Díaz de Vivar est une personnalité fascinante, un véritable héros dont les exploits se sont perpétués au fil des siècles et nous sommes impatients de pouvoir lui donner vie comme jamais auparavant avec cette production impressionnante", a-t-elle poursuivi.

Une production impressionnante en effet puisqu'elle nécessitera un plateau de tournage de près de 4.000 m2, des décors naturels, des centaines de figurants, des effets spéciaux et une équipe de plus de 200 professionnels pour mettre sur pied l'un des projets les plus ambitieux d'Amazon. Ce dernier fera par ailleurs équipe avec Zebra Porducciones pour cette série qui sera réalisée par Adolfo Martinez tandis que le compositeur Gustavo Santaolalla, oscarisé par deux fois pour "Le Secret de Brokeback Mountain" en 2006 et "Babel" en 2007, signera la bande originale. Pour le moment, le nombre d'épisodes envisagés n'a pas été dévoilé.

En plus de cette série "El Cid", Amazon prépare deux autres séries espagnoles. Le thriller "Un asunto privado" suivra Marina Belloch, une femme fortunée de la haute société, à la poursuite d'un tueur en série qui a assassiné plusieurs prostituées dans les années 1940. Elle devra faire face à une mère décidée à la marier et un frère à la tête de la police. La troisième série, "La Templanza", basée sur le roman de María Dueñas (paru sous le titre "Soledad" en France), se déroulera au XIXe siècle. Dix épisodes composeront cette première saison.