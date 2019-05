Jaden Smith va incarner un jeune Kanye West dans une série télé

A La Recherche Du Bonheur (VF) - Bande Annonce - 03/05/2019 Chris Gardner (Will Smith), papa d'un petit garçon de 5 ans, a du mal à joindre les deux bouts. Tout bascule le jour où sa compagne le quitte, le laissant seul avec son fils dans la précarité. Encouragé par l'affection et la confiance de son fils, Chris se démène pour trouver la force de surmonter les obstacles... (Titre original - The Pursuit of Happyness) 2006 Columbia Pictures Industries, Inc. and GH One LLC. All Rights Reserved.