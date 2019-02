J.J. Abrams va collaborer avec HBO pour la série "They Both Die at the End"

Le célèbre réalisateur, à qui l'on doit "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force", "Mission impossible 3" ou encore la série "Lost", a signé un accord avec la chaîne américaine pour qu'elle diffuse la comédie de science-fiction "They Both Die at the End".

Après avoir produit "Westworld" ou "Person of Interest", J.J. Abrams continue d'étendre son influence à la télévision. Le cinéaste travaille sur un projet basé sur le livre d'Adam Silvera, "They Both Die at the End" (traduit par "Et ils meurent tous les deux à la fin" en français), annonce Variety.

L'histoire se déroule dans un futur proche. Deux adolescents Mateo et Rufus reçoivent un appel téléphonique leur expliquant qu'ils vont vivre leur dernier jour sur Terre et qu'ils doivent en profiter. Chris Kelly ("The Other Two") a été chargé d'écrire le scénario. Il produira le projet aux côtés de la société de J.J. Abrams, Bad Robot.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.