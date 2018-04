"Injection" de Warren Ellis bientôt adapté en série TV

La société de production du groupe NBCUniversal a acquis les droits de "Injection", série de comics fantastique créée en 2015 par Warren Ellis et le dessinateur Declan Shalvey.

De la même manière qu'elle a produit "Mr. Robot" pour USA Network et "The Magicians" pour Syfy, Universal Cable Productions pourrait choisir de diffuser l'adaptation télévisée des comics sur l'une de ces deux chaînes, toutes deux propriétés du géant NBCUniversal.

Entre anticipation scientifique, magie et condensé de pop culture britannique, "Injection" conte les aventures de cinq génies excentriques qui, après avoir empoisonné le XXIe siècle, sont chargés d'inventer la prochaine évolution technique de l'homme.

"Injection" compte à ce jour trois volumes. La série est toujours en cours chez Image Comics. Elle est publiée chez Urban Comics en France.

Figure clé de l'univers des comics et de la SF, Warren Ellis a fait usage de ses talents de scénariste pour DC Comics/Vertigo ("Transmopolitan", "Batman Gotham Knights") et Marvel ("Iron Man", "Ultimate Fantastic Four"). Il est aussi l'auteur de "Planetary", du roman "Normal" ainsi que du script de la série animée "Castlevania", diffusée en juillet dernier sur Netflix.