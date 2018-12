Idris Elba en danger dans la première bande-annonce de la saison 5 de "Luther"

Près de trois ans après la fin de la quatrième saison, "Luther" revient avec la première bande-annonce de la saison 5, attendue en Angleterre pour Noël. Idris Elba reprend du service pour mener l'enquête sur des meurtres monstrueux. À ses côtés, il pourra compter sur la nouvelle recrue Catherine Halliday, incarnée par Wunmi Mosaku.

Luther est de retour dans la première bande-annonce de la saison 5. La chaîne britannique BBC One vient de dévoiler les premières images de la nouvelle saison de la série policière. Idris Elba revient donc dans la peau de l'inspecteur-chef à la section criminelle de Londres pour de nouvelles aventures encore plus dangereuses.

Accompagné de la nouvelle recrue Catherine Halliday, le célèbre policier britannique enquêtera sur des meurtres atroces qui le mèneront à un complot intouchable et bien protégé. Alors qu'il se rapproche de plus en plus de la vérité, Luther devra faire face à ses propres démons et faire un choix qui le changera à jamais.

Aux côtés d'Idris Elba, les téléspectateurs retrouveront également Dermot Crowley, Michael Smiley et Patrick Malahide dans les rôles de Martin Schenk, Benny Silver et George Cornelius. Présente au casting de la quatrième saison, l'ancienne actrice de "Game of Thrones", Rose Leslie, ne reviendra pas dans la peau d'Emma Lane et laissera sa place à la nouvelle venue, Wunmi Mosaku dans le rôle de Catherine Halliday. L'acteur Enzo Cilenti ("Game of Thrones") fera également partie du nouveau casting.

Si pour le moment, la BBC n'a pas dévoilé la date de la diffusion, la cinquième saison arrivera probablement avant la fin de l'année 2018 outre-Manche.