Ian Somerhalder en vedette d'une nouvelle série vampirique

L'acteur de "The Vampire Diaries" a décroché le rôle principal de la série "V-Wars", adaptation du roman éponyme de Jonathan Maberry prochainement diffusée sur Netflix.

L'interprète de Damon Salvatore dans la série "The Vampire Diaries" va incarner le Docteur Luther Swann, homme qui voit sa vie basculer dans l'horreur lorsqu'un mystérieux virus contamine son meilleur ami, transformant ce dernier en prédateur qui se nourrit de sang humain. Alors que l'opposition se creuse entre humains et vampires, Swann se lance dans une course contre la montre pour saisir ce qui se trame.

Contrairement aux acteurs qui lui feront face, Ian Somerhalder troquera ses crocs contre une mâchoire des plus humaines dans la série "V-Wars".

Encore sans date de diffusion, la série produite par Netflix comptera dix épisodes.

Le best-seller horrifique "V-Wars" de Jonathan Maberry ("Patient Zéro") se décline en quatre romans et en comics parus chez IDW Publishing depuis 2012 aux Etats-Unis.

Ian Somerhalder était l'un des vampires stars de la série "The Vampire Diaries" qui s'est conclue en mars 2017 sur la CW. Il développe depuis peu un soap dramatique appelé "Prohibited" pour la chaîne, conjointement avec son épouse l'actrice Nikki Reed.