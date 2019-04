"I Know This Much Is True" : Melissa Leo rejoint la série de Mark Ruffalo

HBO complète le casting de sa série "I Know This Much Is True" et annonce l'arrivée de plusieurs actrices pour donner la réplique à Mark Ruffalo. Ainsi, Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis et Kathryn Hahn feront partie de la distribution.

Mark Ruffalo, producteur exécutif du projet, sera le héros de cette adaptation du roman de Wally Lamb publié en 1998 et traduit en français par le titre "La Puissance des vaincus". Il incarnera des frères jumeaux.

Pendant six épisodes, les téléspectateurs seront invités à suivre les vies parallèles de Dominick et Thomas Birdsey dans une histoire de trahison, de sacrifice et de pardon située dans l'Amérique du XXe siècle.

Melissa Leo, oscarisée pour son rôle dans le film "The Fighter", jouera Ma, la mère de Dominick et Thomas. Rosie O'Donnell ("SMILF") sera Lisa Sheffer. Elle travaille à l'hôpital psychiatrique qui s'occupe de Thomas, atteint de schizophrénie paranoïde.

Archie Panjabi ("The Good Wife", "Blindspot") interprétera le Dr. Patel, le nouveau psychologue de Thomas.

Imogen Poots prêtera ses traits à la petite amie de Dominick, Joy Hanks, tandis que son ex-femme sera jouée par Kathryn Hahn ("Bad Moms", "Transparent").

"I Know This Much Is True" sera écrit et réalisé par Derek Cianfrance ("The Light Between Oceans", "Blue Valentine").