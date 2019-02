"Human Discoveries" : Zac Efron et Anna Kendrick prêteront leur voix pour la prochaine comédie animée sur Facebook Watch

Pourtant très demandés, les deux acteurs incarneront les nouvelles voix de la série comique animée de Facebook Watch, la plateforme de streaming du réseau social. Baptisée "Human Discoveries", la série devrait être disponible vers la fin de l'année. Anna Kendrick et Zac Efron rejoignent Lamorne Morris ("New Girl") et Lisa Kudrow ("Friends") déjà annoncés au casting vocal.

L'histoire suivra un groupe d'amis vivant à l'aube de la civilisation humaine et qui en deviendront les pionniers. Ils découvriront alors les différents éléments et innovations modernes telles que le feu ou encore la roue mais ils seront surtout les précurseurs des meilleures comme des pires innovations de l'homme. De l'art à l'alcool en passant par la mode et le racisme, ou encore la monogamie - à leur plus grand désarroi.

Le géant américain a déjà annoncé Lamorne Morris ("New Girl"), Jillian Bell ("#Pire soirée", "22 Jump Street"), Paul Scheer ("The League", "Bienvenue chez les Huang"), et l'inimitable Lisa Kudrow de "Friends" au casting vocal de cette nouvelle série d'animation. En plus de doubler les personnages, Zac Efon et Anna Kendrick porteront également la casquette de producteurs exécutifs.

Ce ne sera pas la première fois que ces acteurs doubleront un personnage d'animation. Zac Efron avait déjà prêté sa voix au personnage de Ted dans le film d'animation "Le Lorax" sorti en 2012 au cinéma. Anna Kendrick incarne quant à elle le personnage de Poppy dans la saga "Les Trolls" depuis 2016.