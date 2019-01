Hulu baisse son tarif de base pour mieux lutter contre Netflix

Hulu va baisser le tarif de son offre de base et augmenter son offre la plus élevée pour mieux concurrencer Amazon et Netflix, a annoncé mercredi la plateforme américaine de streaming.

L'abonnement mensuel de base à Hulu ("La servante écarlate" notamment), qui contient de la publicité, va baisser de 2 dollars, à 5,99 dollars à partir de fin février, a indiqué la plateforme qui n'est disponible qu'aux Etats-Unis.

Le service sans publicité reste à 11,99 dollars tandis que le service le plus étoffé, qui propose à la fois des contenus à la demande et en direct, va augmenter de 5 dollars, à 44,99 dollars par mois.

Hulu est détenu par Walt Disney, Fox, NBCUniversal et Warner Media.

De loin le leader du marché avec 140 millions d'abonnés dans le monde, Netflix a annoncé la semaine dernière une hausse de ses tarifs aux Etats-Unis, faisant passer l'offre de base de 7,99 à 8,99 dollars. Son offre la plus complète, qui permet de regarder quatre écrans à la fois en très haute définition, va croître de 2 dollars, à 15,99 dollars.

La concurrence est acharnée sur le terrain du streaming vidéo, un marché porteur qui profite des changements d'habitude des téléspectateurs. Et la lutte se fait au prix d'énormes dépenses pour produire des contenus originaux.