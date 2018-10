"House of Cards" saison six : La Présidente Claire Underwood se dévoile dans un nouveau trailer

Netflix a publié une bande-annonce pour la sixième et dernière saison de "House of Cards", disponible sur la plateforme à partir du 2 novembre 2018. Claire Underwood (Robin Wright), la première femme présidente des Etats-Unis, apparaît face à la presse et semble plus seule que jamais.

Claire Underwood est de retour un an et demi après la diffusion de la saison cinq. Elle est désormais seule aux commandes du pays après la mort de son mari Frank Underwood - les scénaristes ont dû écarter du script son interprète, Kevin Spacey, licencié de la série l'année dernière après avoir été accusé d'agression sexuelle en marge de la libération de la parole des femmes grâce au mouvement #MeToo.

Cette nouvelle bande-annonce de la saison six de "House of Cards" se concentre sur les difficultés que la Présidente va devoir affronter maintenant qu'elle n'est plus épaulée par son époux. La femme politique est critiquée par ses soutiens politiques avides de pouvoir (Annette et Bill Shepherd, interprétés par Greg Kinnear et Diane Lane) et avertie par son nouveau conseiller Mark Usher (Scott Campbell).