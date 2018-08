"House of Cards" : Netflix dévoile de nouveaux clichés

La sixième et ultime saison de "House of Cards" vient de dévoiler quatre photographies inédites avec de nouveaux personnages. Claire Underwood n'aura pas la vie facile même dans le bureau ovale. Face à elle, les Shepherd pourront lui donner du fil à retordre.

Oubliez Frank Underwood, la présidente, c'est elle, Claire Underwood. Netflix a dévoilé quatre clichés de la sixième et ultime saison de "House of Cards". Débarrassée de son mari Frank Underwood, incarné par Kevin Spacey, Claire Underwood n'en a pas pour autant fini avec les ennuis. Afin de rester à la tête du pays le plus puissant du monde, la femme au fort caractère ne compte pas se laisse faire si facilement et devra faire face à la famille Shepherd.

Robin Wright reprendra le rôle de Claire Underwood dans cette ultime saison et donnera la réplique à Cody Fern, que l'on retrouvera bientôt dans la série "American Horror Story : Apocalypse" en septembre prochain. Il incarnera Duncan Shepherd, fils d'Annette, ambitieux et représentatif de la prochaine génération d'hommes puissants à Washington. Annette et Bill Shepherd, interprétés respectivement par Diane Lane et Greg Kinnear, donneront du fil à retordre à la nouvelle présidente. Ces frères et soeurs, héritiers de Shepherd Unlimited, un groupe industriel très puissant qui exerce une importante influence auprès des politiciens américains ne partagent pas la même vision des Etats-Unis que les Underwood. Une situation qui pourrait être défavorable à la première femme présidente des Etats-Unis.

Après une première saison lancée en 2013 sur Netflix, "House of Cards" a connu un succès phénoménal aussi bien populaire qu'auprès des critiques. En raison du scandale lié à sa star Kevin Spacey, le tournage de cette dernière saison a dû être totalement repensé pour mettre le personnage de Claire Underwood au centre de l'intrigue. On retrouvera cette sixième saison dès le 2 novembre sur la plateforme du streaming américain.