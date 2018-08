"Homeland" : la saison 8 sera bien la dernière

Diffusée depuis 2011 sur la chaîne de télévision américaine Showtime, la série fera ses adieux à l'hiver 2019 après huit saisons, a confirmé ce lundi le président de la chaîne David Nevins, à l'occasion d'une rencontre avec les journalistes de la Television Critics Association.

Après des déclarations du co-créateur de la série Alex Gansa et de l'actrice principale Claire Danes, c'est au tour du président de la chaîne de confirmer la nouvelle : la prochaine saison de "Homeland" marquera la fin de la série.

"Je n'emploierai pas le mot ‘annulation', a explicité David Nevins ce lundi. Mais Alex Gansa va apporter à "Homeland" la conclusion qu'elle mérite".

Ce dernier avait déjà confié au Hollywood Reporter plus tôt cette année qu'il ne continuerait pas l'aventure. "Ce sera ma dernière année, révélait Alex Gansa. Je ne peux pas parler pour les acteurs, Claire [Danes] ou Mandy [Patinkin], mais ce sera ma dernière année et le scénario sera conçu pour que l'histoire se termine après huit saisons. Si Showtime, la Fox, Claire et Mandy veulent prolonger la série, c'est leur décision, et nous laisserons de la place pour que cela puisse se passer". Mais Claire Danes avait mis fin aux rumeurs quelques mois plus tard, confirmant qu'elle aussi, allait quitter le show en 2019.

La huitième et ultime saison de "Homeland" est attendue sur Showtime en juin 2019.