"Homecoming" : la saison une se dévoile dans une première bande-annonce

"Avez-vous oublié quelque chose ? Quelque chose de très important ?". Cette question est au cœur de "Homecoming", réalisé par Sam Esmail ("Mr. Robot"), qui s'intéresse à un programme top secret du gouvernement et son impact sur la mémoire. Julia Roberts joue Heidi Bergman qui travaille dans une agence qui aide les soldats à retrouver une vie normale après la guerre.

Bobby Cannavale ("The Station Agent"), Shea Whigham ("Take Shelter"), Jeremy Allen White ("Shameless") et Alex Karpovsky ("Girls") complètent la distribution.

Les quatre premiers épisodes de "Homecoming" ont été diffusés à l'occasion du festival du film de Toronto ce mois-ci. Ils seront disponibles au public à partir du 2 novembre prochain sur Amazon Prime Video.